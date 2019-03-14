Українка Абрамова виграла спринт на етапі Кубка IBU

Це перша перемога нашої спортсменки в кар'єрі

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Италия). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсменка прошла дистанцию без промахов на огневых рубежах и обогнала Кристину Резцову из России на 23 секунды. Третий результат продемонстрировала шведка Йоханна Скоттхейм.

Для 30-летней Абрамовой это первая победа в карьере на международных стартах. Ранее она не поднималась выше второго места на пьедестале.

Также стоит отметить дебютную гонку в составе сборной Украины после смены спортивного гражданства Дарьи Блашко, которая финишировала 37, имея объективные проблемы со скоростью и допустив два промаха в стрельбе. Надежда Белкина показала 8 результат, Яна Бондарь стала 17.