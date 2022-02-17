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Українець претендує на звання кращого гімнаста Європи 2021 року

Автор: Андрій Вирва

18-річний український гімнаст Ілля Ковтун номінований на звання "Кращий спортсмен 2021 року". Голосування проводить Європейський гімнастичний союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української Федерації Гімнастики.

Ілля Ковтун увійшов до топ-5 найуспішніших спортсменів у чоловічій спортивній гімнастиці. Ставши чемпіоном Європи 2020 року серед юніорів, Ілля перейшов у дорослу вікову категорію. У дорослих змаганнях він здобув бронзову медаль багатоборства чемпіонату Європи 2021 року, посів 11 місце у фіналі особистого багатоборства на Олімпійських іграх в Токіо, взяв бронзу у багатоборстві на чемпіонаті світу. До його здобутків у 2021 році додаються також низка медалей з Кубків світу та іменний елемент на паралельних брусах.

Крім Ковтуна номіновані: Ферхат Арікан (Туреччина), Микита Нагорний (Росія), Артем Долгопят (Ізраїль), Макс Вітлок (Великобританія).

Проголосувати можна за цим посиланням. Також голосування проводиться у Facebook, Intagram та Twitter. Переможе той кандидат, який набере найбільшу кількість голосів в опитуванні на сайті та в усіх соціальних мережах разом узятих.

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