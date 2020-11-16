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Українець Новіков завоював титул найсильнішої людини планети

Флорида, Понеділок 16 листопада 2020 10:51
Українець Новіков завоював титул найсильнішої людини планети
Фото: Олексій Новіков (twitter.com/WorldsStrongest)
Автор: Вера Олейник

Через 13 років це звання повертається в Україну

Український стронгмен Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети, перемігши на змаганнях The World's Strongest Man, що відбулись в американському штаті Флорида. Це звання повертається в Україну через 13 років після останньої перемоги Василя Вірастюка.

Про це повідомила офіційна сторінка турніру в Twitter.

Друге місце посів британець Том Столтман, третє - канадець Жан-Франсуа Карон.

Окрім того, 24-річний українець став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути престижний титул.

Змагання на звання найсильнішої людини у світі повинні були пройти 20-24 травня цього року, але були перенесені через пандемію коронавірусу.

Це третя перемога на турнірі The World's Strongest Man для України. Двічі цю нагороду здобував Василь Вірастюк - у 2004 та 2007 роках.

Новиков чотири рази поспіль (з 2016 до 2019 роки) завойовував титул найсильнішої людини України. Два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою він втратив це звання.

Нагадаємо, титулований український плавець Михайло Романчук вдруге за вісім днів побив рекорд України.

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Новини України Спорт Василий ВирастюкФлоридасоревнования

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