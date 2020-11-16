Українець Новіков завоював титул найсильнішої людини планети

Через 13 років це звання повертається в Україну
Український стронгмен Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети, перемігши на змаганнях The World's Strongest Man, що відбулись в американському штаті Флорида. Це звання повертається в Україну через 13 років після останньої перемоги Василя Вірастюка.
Про це повідомила офіційна сторінка турніру в Twitter.
Друге місце посів британець Том Столтман, третє - канадець Жан-Франсуа Карон.
On the World Stage— The World's Strongest Man (@WorldsStrongest) November 16, 2020
Oleksii Novikov
@stoltman_tom
JF Caron pic.twitter.com/m51Wi0V5pJ
Окрім того, 24-річний українець став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути престижний титул.
Oleksii Novikov— The World's Strongest Man (@WorldsStrongest) November 15, 2020
Don’t miss the 2020 @sbdapparel World’s Strongest Man on @CBSSportsNet (US) and @Channel5Sport (UK) in December. pic.twitter.com/uNDdM62Jhu
Змагання на звання найсильнішої людини у світі повинні були пройти 20-24 травня цього року, але були перенесені через пандемію коронавірусу.
Це третя перемога на турнірі The World's Strongest Man для України. Двічі цю нагороду здобував Василь Вірастюк - у 2004 та 2007 роках.
Новиков чотири рази поспіль (з 2016 до 2019 роки) завойовував титул найсильнішої людини України. Два місяці тому в боротьбі з Павлом Кордіякою він втратив це звання.
Нагадаємо, титулований український плавець Михайло Романчук вдруге за вісім днів побив рекорд України.