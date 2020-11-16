Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Фото: Алексей Новиков (twitter.com/WorldsStrongest)

Спустя 13 лет это звание возвращается в Украину

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты, победив на соревнованиях The World's Strongest Man, которые состоялись в американском штате Флорида. Это звание возвращается в Украину через 13 лет после последней победы Василия Вирастюка.

Об этом сообщила официальная страница турнира в Twitter.

Второе место занял британец Том Столтман, третье - канадец Жан-Франсуа Карон.

On the World Stage



Oleksii Novikov

@stoltman_tom

JF Caron pic.twitter.com/m51Wi0V5pJ — The World's Strongest Man (@WorldsStrongest) November 16, 2020

Кроме того, 24-летний украинец стал самым молодым атлетом, которому удалось получить престижный титул.

Соревнования на звание сильнейшего человека в мире должны были пройти 20-24 мая этого года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Это третья победа на турнире The World's Strongest Man для Украины. Дважды эту награду получил Василий Вирастюк - в 2004 и 2007 годах.

Новиков четыре раза подряд (с 2016 по 2019 год) завоевывал титул самого сильного человека Украины. Два месяца назад в борьбе с Павлом Кордиякой он потерял это звание.

Напомним, титулованный украинский пловец Михаил Романчук во второй раз за восемь дней побил рекорд Украины.