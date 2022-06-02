Українець Можаров проведе дебютний бій в UFC: відома дата

Прем'єрний бій Аскара Можарова в Ultimate Fighting Championship запланований на 4 червня у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на анонс організації .

27-річний українець у першому двобої зійдеться з Алонсо Меніфілдом. Для американця бій буде вже 15-м під егідою UFC. Статистика "Вибухового" – 11 перемог, 3 поразки.

Можаров виступатиме в напівважкій вазі. У травні 2021-го UFC запропонувала українському бійцеві контракт на 4 поєдинки. Дебютувати на ринзі провідного чемпіонату зі змішаних єдиноборств уродженець Одеси міг ще торік, але через візові проблеми два бої Можарова довелося скасувати.

Бій українця з Меніфілдом пройде в андеркарді вечора UFC в Лас-Вегасі. Головний поєдинок – росіянин Олександр "Драго" Волков (34-10-0) проти суринамця Жаїрзіньо "Бігі Боя" Розенстрайка (12-3-0).