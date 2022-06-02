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Украинец Можаров проведет дебютный бой в UFC: известна дата

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Лас-Вегас, Четверг 02 июня 2022 13:17
Украинец Можаров проведет дебютный бой в UFC: известна дата Фото: Аскар Можаров (vokrug.tv)
Автор: Антон Федорцив

Премьерный бой Аскара Можарова в Ultimate Fighting Championship намечен на 4 июня в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс организации.

27-летний украинец в первом поединке сойдется с Алонсо Мэнифилдом. Для американца бой будет уже 15-м под эгидой UFC. Статистика "Взрывного" – 11 побед, 3 поражения.

Можаров будет выступать в полутяжелом весе. В мае 2021 года UFC предложила украинскому бойцу контракт на 4 поединка. Дебютировать на ринге ведущего чемпионата по смешанным единоборствам уроженец Одессы мог еще в прошлом году, но из-за визовых проблем два боя Можарова пришлось отменить.

Бой украинца с Мэнифилдом пройдет в андеркарде вечера UFC в Лас-Вегасе. Главный поединок – россиянин Александр "Драго" Волков (34-10-0) против суринамца Жаирзиньо "Биги Боя" Розенстрайка (12-3-0).

К слову, "Рейнджерс" повел в финальной серии Востока после разгрома "Тампы-Бэй".

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