ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українець Марченко переграв тенісиста-росіянина та відмовився потиснути тому руку

Новость на русском →
Іспанія, Вівторок 26 липня 2022 17:28
Українець Марченко переграв тенісиста-росіянина та відмовився потиснути тому руку Фото: Ілля Марченко пробився в 1/8 фіналу челленджера (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Ілля Марченко влаштував обструкцію представнику Росії Андрію Кузнєцову на турнірі в іспанській Сеговії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Tennis Empire.

34-річний українець проігнорував представника країни-агресора після поєдинку в Іспанії. Після непростої перемоги над росіянином наш тенісист вирішив не подавати руки супернику.

Марченко здолав Кузнєцова в напруженому матчі, що тривав усі три сети. У першій партії російський тенісист переміг на тай-брейку (7:6). А ось у двох наступних тріумфував вже досвідчений українець – 6:1, 6:3.

Після поєдинку Марченко традиційно пішов подякувати арбітру зустрічі. Проте, до сітки, де мав би потиснути руку супернику, навіть не підійшов. Таким вчинком українець вкотре висловив свою думку щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Марченко був одним із ініціаторів заклику провідних українських тенісистів до ATP, WTA та ITF провести опитування серед росіян і білорусів у турі щодо вторгнення РФ до України, зокрема і з території Білорусі. За відмову відповідати чи підтримку агресії українці запропонували усувати спорстменів із міжнародної арени.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Илья Марченко
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися