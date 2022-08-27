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Снігур тріумфувала в кваліфікації та стала п'ятою українкою в основній сітці US Open

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Нью-Йорк, Субота 27 серпня 2022 09:37
Снігур тріумфувала в кваліфікації та стала п'ятою українкою в основній сітці US Open Фото: Дарія Снігур успішно здолала три раунди кваліфікації (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Дарія Снігур пробилася до першого основного раунду турніру "Великого шолома" – Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, кваліфікація, фінал

Хібіно – Снігур – 0:2 (1:6, 4:6)

На матч із досвідченою японкою 20-річна українка вийшла вкрай налаштованою. Зупинити цю рішучість не зуміли навіть примхи погоди – через дощ матч довелося кілька разів переривати. На перший сет Снігур витратила всього 28 хвилин.

Українська тенісистка взяла "під нуль" дві свої подачі та оформила три брейки з космічним відсотком 1-ї подачі – 87%. Друга партія розпочалася під диктовку Снігур. Вона впевнено вела (4:1, 5:2), але злива знову перервала поєдинок.

Ця пауза пішла на користь Хібіно. Японка взяла гейм на своїй подачі, а потім відіграли 3 матч-пойнти українки та оформила брейк. Однак, реакція Снігур була миттєвою – зворотний брейк і матч-пойнт "під нуль".

20-річна тенісистка стала п'ятою представницею України в основній сітці US Open. Напередодні Калініна та ще 3 українки дізналися суперниць у першому раунді мейджора. Снігур отримала найсильнішу опонентку – Сімону Халеп із Румунії.

Раніше організатори Відкритого чемпіонату США оголосили про рекордні призові в 2022 році. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених". Турнір розпочнеться 29 серпня.

До слова, українка Людмила Кіченок піднялася в топ-10 парного рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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