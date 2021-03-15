В Україні жінкам з дітьми до трьох років та вагітним можуть дозволити працювати вночі. Відповідний законопроект №4174 розглянув комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Згідно з цим законом, не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних і жінок з дітьми віком до трьох років, без їх письмової згоди. На відміну від діючої на цей час повної заборони.

Документ пропонує визначити у ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" поняття "неоплачувана доглядова праця" та повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Цей орган буде організовувати наукові і експертні дослідження з оцінки вартості неоплачуваної доглядової праці, як діяльності жінок і чоловіків, з метою зменшення розриву в оплаті праці.

"Під час обговорення зверталася увага на те, що в українському законодавстві не визначено поняття "домашня праця". Цей вид діяльності не враховується у процесах бюджетування, що поглиблює існуючий гендерний розрив в оплаті праці жінок і чоловіків", - сказано у повідомленні ВР.

Закон визначає поняття домашньої праці. Вказано, що це спрямована на обслуговування домашнього господарства (сім’ї) робота, яку виконує особа віком від 16 років на підставі трудового договору регулярно та на професійній основі.

Цей договір може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін за умови попередження про це не менше як за два тижні. Особливості регулювання домашньої праці визначають умови трудового договору.

Виокремлюють і неоплачувану доглядову працю. Це неоплачувана діяльність особи, спрямована на обслуговування та забезпечення потреб сім’ї: ведення домашнього господарства, догляд за дітьми та іншими членами сім'ї, піклування про них, виховання дітей тощо.

"Комітет прийняв рішення на наступному засіданні заслухати автора законопроекту", - інформують у парламенті.

