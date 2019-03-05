В Україні завтра температура підніметься до +14

На півдні країни, у Дніпропетровській, Донецькій і Закарпатській областях очікується +14

Погода в Украине 6 марта: в некоторых регионах страны завтра ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Сообщается, что завтра, 6 марта, без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от -2 до +3 градусов. На юге страны, в Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской областях до +14. В Карпатах на протяжении суток до +2.

Напомним, сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Отметим, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до +1 +6 градусов.

Синоптик Наталья Диденко, сообщила, что сегодня погода в Украине ожидается теплая, местами воздух прогреется до +15. В частности, 5 марта температура воздуха в среднем будет колебаться от +6 до +10, на западе до +12, на юге, особенно в Одесской области, до +15. Ночью также ожидается температура выше нуля. Ветер западный, юго-западный. В Киеве сегодня до +10. В Украине 6 марта ожидается очередное похолодание, после этого 7-8 марта снова потеплеет.