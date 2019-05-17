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По Україні завтра пройдуть акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 20:59
По Україні завтра пройдуть акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Акції у 40 містах України розпочнуться одночасно о 12:00

По Україні 18 травня о 12:00 в усіх областях України, вісьмох столицях Європи і Канаді відбудеться масштабна загальнонаціональна акція "Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook ініціативи.

Зокрема, акції пройдуть у Києві, Білій Церкві, Ірпіні, Обухові, Винниці, Луцьку, Дніпрі, Костянтинівці, Торецьку, Краматорську, Малині, Ужгороді, Запоріжжі, Бердянську, Івано-Франківську, Кропивницькому, Сєвєродонецьку, Львові, Новояворівську, Одесі, Полтаві, Кременчуці, Рівному, Дубно, Сумах, Тернополі, Харкові, Херсоні, Черкасах, Чернівцях та Чернігові.

Акції у 40 містах України розпочнуться одночасно о 12:00 "хвилиною мовчання" за жертвами геноциду кримськотатарського народу. Після хвилини мовчання учасники заходу проголосять вимоги до нової влади України та запалять фаєри.

Всеукраїнська акція та події в регіонах організовані ініціативою друзів та близьких Катерини - "Хто замовив Катю Гандзюк?" у партнерстві з громадськими організаціями, рухами та об’єднаннями і просто з небайдужими людьми.

РБК-Україна писало, що Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше було повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення). 

Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському.

Також ГПУ змінила підозру підозрюваному в замовленні вбивства Владиславу Мангеру. РБК-Україна також писало, що Мангер уже вийшов на роботу.

Херсонський міськсуд 27 травня почне розглядати справу про вбивство Гандзюк Окружний суд Херсона скасував перейменування вулиці Катерини Гандзюк
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