ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

По Украине завтра пройдут акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Новости » Общество    17.05.2019 - 20:59
По Украине завтра пройдут акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Акции в 40 городах Украины начнутся одновременно в 12:00

По Украине 18 мая в 12:00 во всех областях Украины, в восьми столицах Европы и Канаде состоится масштабная общенациональная акция "Украина спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook инициативы.

В частности, акции пройдут в Киеве, Белой Церкви, Ирпене, Обухове, Виннице, Луцке, Днепре, Константиновке, Торецке, Краматорске, Малине, Ужгороде, Запорожье, Бердянске, Ивано-Франковске, Кропивницком, Северодонецке, Львове, Одессе, Полтаве, Кременчуге, Ровно, Дубно, Сумах, Тернополе, Харькове, Херсоне, Черкассах, Черновцах и Чернигове.

Акции в 40 городах Украины начнутся одновременно в 12:00 "минутой молчания" по жертвам геноцида крымскотатарского народа. После минуты молчания участники мероприятия провозгласят требования к новой власти Украины и зажгут файеры.

Всеукраинская акция и события в регионах организованы пр инициативе друзей и близких Гандзюк - "Кто заказал Катю Гандзюк?" в партнерстве с общественными организациями, движениями и объединениями и просто с неравнодушными людьми.

РБК-Украина писало, что Херсонский городской суд 27 мая начнет рассмотрение дела об убийстве общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) изменено ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения).

Изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому.

Также ГПУ изменила подозрение подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру. РБК-Украина писало, что Мангер уже вышел на работу.

Херсонский горсуд 27 мая начнет рассматривать дело об убийстве Гандзюк Окружной суд Херсона отменил переименование улицы Екатерины Гандзюк
Новости Украины акцииЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь