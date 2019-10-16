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В Україні до кінця тижня збережеться тепла погода

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 11:59
В Україні до кінця тижня збережеться тепла погода
Фото: погода в Україні буде теплою (РБК-Україна)

Денна температура буде на рівні +20

Погода в Україні до кінця тижня буде теплою, опадів не очікується. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

17 жовтня

Завтра в Україні переважатиме хмарна погода, опадів не очікується. Вдень до +22, вночі до +11 у південних регіонах. Прохолодніше буде на сході, де температура повітря не підніматиметься вище +20. Найтепліше буде на Закарпатті, у Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Одеській областях і в Криму.

У Києві завтра до +22, вдень до +9 уночі.

В Україні до кінця тижня збережеться тепла погодаВ Україні до кінця тижня збережеться тепла погода

Фото: погода 17 жовтня

18 жовтня

У п'ятницю в цілому дещо похолодає, однак середня температура залишиться в районі +20. Найтепліше буде в Одеській області, де стовпчики термометрів піднімуться до +23, а найхолодніше буде на Волині - до +18. При цьому на території України сухо і без опадів.

В Україні до кінця тижня збережеться тепла погодаВ Україні до кінця тижня збережеться тепла погода

Фото: погода 18 жовтня

19 жовтня

У суботу українців порадує ясне й безхмарне небо, однак температура повітря продовжить незначно знижуватися, так як прохолодні маси досягнуть південних областей. Зокрема, на сході очікується до +18, на півдні до +20, на заході до +22.

В Україні до кінця тижня збережеться тепла погодаВ Україні до кінця тижня збережеться тепла погода

Фото: погода 19 жовтня

20 жовтня

У неділю збережеться тепла і ясна погода. У західних областях вдень до +22, на півночі до +19, у центрі до +19, на сході до +18, на півдні до +21. Вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до +5.

В Україні до кінця тижня збережеться тепла погодаВ Україні до кінця тижня збережеться тепла погода

Фото: погода 20 жовтня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бабине літо закінчиться 24 жовтня, після чого підуть дощі і суттєво похолодає.

Зазначимо, сьогоднішня погода в Україні є однією з найтепліших в Європі.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов В Україні сьогодні тепло
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