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Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі

Новини » Суспільство    26.05.2019 - 15:33
Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі
Ілюстративне фото(Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура повітря вдень до +28

У понеділок, 27 травня, в Україні буде без опадів, лише в декількох областях очікується дощова погода, температура повітря прогріється до +28. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

За даними синоптиків, 27 травня вдень в західних, північних і центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, можливі грози.

Вітер переважно західний, південно-західний буде дути зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14, вдень прогріється від 23 до 28 градусів тепла.

Завтра у Києві вночі без опадів. Вдень місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер південно-західний буде дути зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12 +14, вдень прогріється до 25 градусів.

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощіНагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що в понеділок, 27 травня, в Україні очікується по-літньому тепла погода, тільки в деяких областях країни можливі короткочасні дощі. Температура повітря протягом дня 27 травня досягне +23 +28 градусів.

У Києві в понеділок, 27 травня, погода буде дуже теплою. Температура повітря прогріється до +25 +27 градусів. Ранок обіцяє бути сонячним, протягом дня є ймовірність короткочасного дощу з грозою.

Раніше "Укргидрометцентр" повідомляв, що 26 травня на заході, півночі та сході очікуються грози, температура вдень до +26. На сході України очікуються дощі з грозами. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +22 +24 градусів.

В Україні сьогодні очікуються грози Синоптики попередили про погіршення погоди
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