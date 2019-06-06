В Україні завтра очікуються дощі і грози

Погода в Україні завтра, 7 червня, буде дощовою, в деяких областях очікуються град і шквали, температура повітря +30 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр Facebook.

Як повідомляють синоптики, 7 червня у західних, Житомирській та Одеській областях очікуються короткочасні дощі і грози. Місцями очікуються значні дощі. В окремих районах очікуються сильні зливи, град та шквали 15-20 м / с, на решті території країни місцями короткочасний дощ і гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень - +25 +30. У західних областях температура повітря складе +22 +27.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде дощовою, місцями град і шквали 15-20 м/с. В більшості областей місцями очікуються грози. Зокрема, 6-8 червня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,2 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, формування значного місцевого стоку.