У Києві зареєстрували температурний рекорд жовтня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Такі показники температури у Києві востаннє спостерігались 137 років тому

У Києві в ніч на 30 жовтня 2018 року було ставновлено черговий темпертарурний рекорд осені. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що температура не опустилася нижче +12,2 градусів - востаннє такі температурні показники спостерігалися у столиці 137 років тому.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура ночі 30 жовтня у Києві, вдруге за 137 років, не опустила стовпчик нижче +12,2, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року. Зважаючи на високий температурний фон, цьогорічний жовтень виявивсь одним з найтепліших за 137 років", - зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві було зафіксовано перший температурний рекорд осені. Останній раз подібний температурний режим був зафіксований більше 100 років тому, в 1881 році.