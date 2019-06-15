В Україні завтра очікується до +35

У неділю, 16 червня, погода в Україні буде переважно спекотною, вдень температура повітря місцями підніметься до +35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як прогнозує синоптик, неділя в Україні буде спекотною, температура повітря коливатиметься від +30 до +35, лише місцями +29. Вночі стовпчики термометрів опустять до +18…+24.

Однак, в деяких областях країни очікуються короткочасні дощі.

"У неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Вінниччині, Житомирщині, на заході Київської області. В окремих районах західної частини України також", - повідомила Діденко.

У столиці, за даними синоптика, 16 червня буде також спекотним та без опадів. Температура вдень коливатиметься від +31 до +33.

Також Діденко дала прогноз на понеділок, 17 червня. Так, тиждень розпочнеться з локальних дощів у західних та північних областях, які поведуть за собою тимчасове зниження температури.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні більшу частину України накриють дощі з грозами. Сухо та тепло буде лише у південних, східних та деяких центральних областях. Температура повітря вдень підніметься до +32.