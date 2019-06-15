Україну сьогодні накриють грози

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, у столиці буде дощ та гроза

Погода в Україні 15 червня: буде дощ з грозами, температура повітря становитиме до +32 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни очікується сонячна погода, без опадів, температура повітря вдень +31+33, вночі +14+16. У центральних регіонах будуть грози з дощами, температура повітря вдень +39 +32, вночі +18 +20. На півдні також очікуються опади, температура повітря вдень +30+32, вночі +18+20. У Криму без опадів, температура вдень +31+33, вночі +19+21.

На заході країни очікується дощ з грозами, температура повітря вдень +29 +31, вночі +16 +20. У північних областях без опадів, температура вдень +27 +31, вночі +17+19 градусів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці 15 червня буде гроза з дощами, температура повітря вдень +30 +32, вночі +19 +21.