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В Україні завтра очікується до +35

Новини » Суспільство    15.06.2019 - 15:42
В Україні завтра очікується до +35
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В деяких областях країни імовірні короткочасні дощі

У неділю, 16 червня, погода в Україні буде переважно спекотною, вдень температура повітря місцями підніметься до +35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як прогнозує синоптик, неділя в Україні буде спекотною, температура повітря коливатиметься від +30 до +35, лише місцями +29. Вночі стовпчики термометрів опустять до +18…+24.

Однак, в деяких областях країни очікуються короткочасні дощі.

"У неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Вінниччині, Житомирщині, на заході Київської області. В окремих районах західної частини України також", - повідомила Діденко.

У столиці, за даними синоптика, 16 червня буде також спекотним та без опадів. Температура вдень коливатиметься від +31 до +33.

Також Діденко дала прогноз на понеділок, 17 червня. Так, тиждень розпочнеться з локальних дощів у західних та північних областях, які поведуть за собою тимчасове зниження температури.

В Україні завтра очікується до +35

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні більшу частину України накриють дощі з грозами. Сухо та тепло буде лише у південних, східних та деяких центральних областях. Температура повітря вдень підніметься до +32.

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