В Україні на завтра оголошено штормове попередження

Погода в Україні завтра, 8 червня, погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози. Вдень в західних, центральних, Одеській, Сумській і Харківській областях місцями град і шквали 15-20 м / с.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі від+13 до +18 градусів, на узбережжі морів до +21, вдень від +26 до +31, у західних областях-до +28.

Нагадаємо, синоптики Наталя Діденко повідомляла, що погода в Україні 8-9 червня буде дощовою, зокрема, посиляться дощі і можливий град. Синоптик зазначила, що в денні години стовпчики термометрів сягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34. У західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне +28 +30 градусів. Наступного тижня спека розкрутиться ще більше, прийміть це до уваги.

Додамо, що в трьох областях через погіршення погодних умов спостерігається підтоплення населених пунктів.