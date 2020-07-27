В Україні завершилися військові навчання Sea Breeze-2020

Військові навчання Sea Breeze-2020, які проходили в Україні, завершились. Навчання тривали з 20 по 26 липня, в них брали участь близько 2 тисяч осіб із восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Корабельно-катерний склад Морської охорони ДПСУ за тиждень навчань пройшов майже 4 тисячі морських миль, взяв участь у 185 навчаннях та тренуваннях, відпрацював 26 артилерійських стрільб, провів півтора десятка навчальних тренувальних операцій, "врятувавши" 18 людей, які умовно потерпали за бортом.

Також було забезпечено протиповітряну оборону, у 10 випадках - імітації авіаударів по тактичних групах в морі. 8 разів імітувалася атака малих швидкісних цілей, відпрацьовувалось маневрування, протидиверсійна оборона корабля.

Фото: навчання Sea Breeze-2020 (dpsu.gov.ua)

Традиційно по завершенню навчань Sea Breeze всі екіпажі-учасники отримали пам’ятні відзнаки.

Нагадаємо, в одеський порт увійшли п'ять кораблів НАТО на чолі з флагманом Постійної військово-морської групи НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що в акваторії Чорного моря стартували українсько-американські військові навчання Sea Breeze 2020.