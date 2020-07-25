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До Одеси зайшли п’ять кораблів НАТО

Одеса, Субота 25 липня 2020 17:06
До Одеси зайшли п’ять кораблів НАТО
Фото: кораблі НАТО (dumskaya.net/news)
Автор: Андрій Козловський

Вони пробудуть в Чорному морі 21 день, після чого покинуть його для подальших операцій

Сьогодні, 25 липня, в одеський порт увійшли п'ять кораблів НАТО на чолі з флагманом Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2). Ці кораблі раніше вже прибували до Одеси з метою навчання.

Про це повідомляє "Думська".

Як повідомляється, близько 7:00 відшвартувалися на військово-морській базі "Південь" два корвети - румунський "Контрадмірал Себастіан" і болгарський "Бадьорий". Пізніше в одеському порту пришвартувалися фрегати - іспанський "Alvaro de Bazan", турецький F243 "Yildirim" і румунський F222 "Regina Maria".

Кораблі НАТО пробудуть в Чорному морі 21 день, після чого покинуть його для подальших операцій.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря стартували українсько-американські військові навчання Sea Breeze 2020.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що підрозділи Постійної морської команди НАТО (SNMG2) і Постійна група НАТО противомінних дій (SNMCMG2) ввійшли в Чорне море.

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