До Одеси зайшли п’ять кораблів НАТО

Фото: кораблі НАТО (dumskaya.net/news)

Вони пробудуть в Чорному морі 21 день, після чого покинуть його для подальших операцій

Сьогодні, 25 липня, в одеський порт увійшли п'ять кораблів НАТО на чолі з флагманом Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2). Ці кораблі раніше вже прибували до Одеси з метою навчання.

Про це повідомляє "Думська".

Як повідомляється, близько 7:00 відшвартувалися на військово-морській базі "Південь" два корвети - румунський "Контрадмірал Себастіан" і болгарський "Бадьорий". Пізніше в одеському порту пришвартувалися фрегати - іспанський "Alvaro de Bazan", турецький F243 "Yildirim" і румунський F222 "Regina Maria".

Кораблі НАТО пробудуть в Чорному морі 21 день, після чого покинуть його для подальших операцій.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря стартували українсько-американські військові навчання Sea Breeze 2020.