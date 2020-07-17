В Україні завершилася основна сесія ЗНО

В Україні 17 липня завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім учасники склали тестування з хімії.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Відзначається, що участь у тестуванні з хімії взяли 10 880 чоловік, що становить 77,14% від загального числа зареєстрованих учасників. Троє учасників не були допущені до здачі ЗНО.

Ті, хто не змогли з не залежних від них причин здати ЗНО з хімії, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

"Для цього необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати в регіональний центр, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву", - повідомили в центру оцінювання якості освіти.

Крім цього, сьогодні з'явилися результати тестування з математики та фізики. Результати доступні на офіційних сторінках учасників. У разі незгоди з результатом, можна подати апеляційну заяву в письмовій формі в Український центр оцінювання якості освіти.

"Апеляційні заяви за результатами ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів з дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення", - уточнили в Центрі.

Зазначимо, основна сесія ЗНО стартувала 25 червня іспитом з математики. Результати останнього тестування з хімії повинні бути оприлюднені до 29 липня.

Додаткова сесія триватиме до 11 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що визначені мінімальні бали для ЗНО з математики та фізики для вступу в університет - це 9 і 12 балів відповідно.