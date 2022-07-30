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Колишнього депутата міськради Маріуполя від "ОПЗЖ" підозрюють у держзраді

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Маріуполь, Субота 30 липня 2022 18:46
Колишнього депутата міськради Маріуполя від "ОПЗЖ" підозрюють у держзраді Фото: ексдепутату Маріупольської міськради оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишнього депутата міської ради Маріуполя підозрюють у державній зраді. Він перейшов на сторону окупантів та зайняв "посаду" у незаконній адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, ексдепутат міської ради від політичної партії "ОПЗЖ" взяв участь у призначенні "голови" незаконної адміністрації. Пізніше він отримав посаду "заступника мера" з питань житлово-комунального господарства та будівництва.

Колаборант підбурює населення до співпраці з ворогом, організовує інвентаризацію майна комунальних підприємств, створює нові псевдоустанови та реєструє їх в так званих "органах податкової інспекції ДНР".

Також підозру у колабораційній діяльності оголосили студентці 4 курсу одного з українських вишів. Дівчина стала керівником так званої громадської приймальні руху "Донецька республіка" у Маріуполі.

Колаборантка займається пропагандою, виправдовує окупацію та дискредитує українську владу та ЗСУ. Дівчина допомагає в організації "референдуму" та фейкових виборів.

Нагадаємо, двох міністрів часів президентства Віктора Януковича підозрюють у держзраді за "Харківські угоди".

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