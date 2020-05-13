В Україні зареєстровано майже пів мільйона безробітних

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано майже 500 тис. безробітних. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

В Кабміні очікують, що рівень безробітних в країні зросте до 9,4%.

"З 12 березня офіційно зареєстрованих безробітних, які зареєструвались - 197 тис. Загальна кількість зареєстрованих осіб, які отримали статус безробітного, станом на 12.05 - 486 тис. 764 особи. Але практично, кожен тиждень ця кількість зростає", - заявив Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що у 2020 році очікується великий відсоток зростання безробіття.

"Звичайно, що коронакриза негативно вплинула на ринок праці. Ми маємо реагувати. Тільки з початку дії карантину майже 200 тис. осіб отримали статус безробітного. За нашими прогнозами, в цьому році пропонується різке зростання безробітних до 9,4%. У 2019-му році ця цифра складала 8,2%", - додав він.

Нагадаємо, за інформацією Державного центру зайнятості, у травні під час карантину в Україні додатково зареєструвалися 140 тис. безробітних.

Разом з тим, в.о. Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що найбільшу кількість безробітних в Україні зафіксовано в Дніпропетровській області.