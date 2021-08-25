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В Україні зареєстровано понад 9 тисяч земельних угод: в якій області продали найбільше

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Україна, Середа 25 серпня 2021 14:52
В Україні зареєстровано понад 9 тисяч земельних угод: в якій області продали найбільше Фото: в Україні продали  20 тисяч га землі сільськогосподарського призначення (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 9072 земельні угоди. Станом на 25 серпня площа проданих земель становить 19 356 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними прес-служби, найбільше землі продали в Полтавській області - 2284,1 га. на другому місті Харківська область - 2197,7 га, на третьому - Кіровоградська область - 1589,6 га.

За цей час 4767 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількість заяв досягла 5353, з них 4712 погоджено, 18 - у черзі на розгляд, за 623 отримано відмову.

В Україні зареєстровано понад 9 тисяч земельних угод: в якій області продали найбільше

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

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