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В Украине зарегистрировано более 9 тысяч сделок с землей: в какой области продали больше

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Украина, Среда 25 августа 2021 14:52
В Украине зарегистрировано более 9 тысяч сделок с землей: в какой области продали больше Фото: в Украине продали 20 тысяч га земли сельскохозяйственного назначения (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 9072 сделок с земелей. По состоянию на 25 августа площадь проданных земель составляет 19 356 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 2284,1 га. на втором месте Харьковская область - 2197,7 га, на третьем - Кировоградская область - 1589,6 га.

За это время 4767 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количество заявлений достигло 5353, из них 4712 согласовано, 18 - в очереди на рассмотрение, по 623 получен отказ.

В Украине зарегистрировано более 9 тысяч сделок с землей: в какой области продали больше

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

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