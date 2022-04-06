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В Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих внаслідок агресії РФ

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Київ, Середа 06 квітня 2022 13:32
В Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих внаслідок агресії РФ Фото: в Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих в результаті російської агресії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національна поліція України запустила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій Росії на українській території. Тіла видають рідним після судово-медичної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ Україна.

"Нацполіція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій РФ", - йдеться в повідомленні.

Номер телефону, за яким можна дізнатися інформацію про загиблих внаслідок російської агресії:

0 894 201 867

"Гаряча лінія" працює цілодобово. Оператори нададуть необхідну консультацію та роз'яснять процедуру видачі тел.

Тіла загиблих направляються на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла передають родичам.

В цей час у звільнених від російських військ населених пунктах поліція займається пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

У Нацполіції попросили українців використовувати цю "гарячу лінію" за призначенням. З інших питань слід звертатися в поліцію свого регіону. Список номерів телефоном можна подивитися тут.

Відзначити, з початку війни Росії проти України російські війська втратили близько 18 600 чоловік.

Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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