В Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих внаслідок агресії РФ

Національна поліція України запустила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій Росії на українській території. Тіла видають рідним після судово-медичної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ Україна.

"Нацполіція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій РФ", - йдеться в повідомленні.

Номер телефону, за яким можна дізнатися інформацію про загиблих внаслідок російської агресії:

0 894 201 867

"Гаряча лінія" працює цілодобово. Оператори нададуть необхідну консультацію та роз'яснять процедуру видачі тел.

Тіла загиблих направляються на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла передають родичам.

В цей час у звільнених від російських військ населених пунктах поліція займається пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

У Нацполіції попросили українців використовувати цю "гарячу лінію" за призначенням. З інших питань слід звертатися в поліцію свого регіону. Список номерів телефоном можна подивитися тут.