В Україні запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих внаслідок агресії РФ
Національна поліція України запустила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій Росії на українській території. Тіла видають рідним після судово-медичної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ Україна.
"Нацполіція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих в результаті військових дій РФ", - йдеться в повідомленні.
Номер телефону, за яким можна дізнатися інформацію про загиблих внаслідок російської агресії:
0 894 201 867
"Гаряча лінія" працює цілодобово. Оператори нададуть необхідну консультацію та роз'яснять процедуру видачі тел.
Тіла загиблих направляються на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла передають родичам.
В цей час у звільнених від російських військ населених пунктах поліція займається пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.
У Нацполіції попросили українців використовувати цю "гарячу лінію" за призначенням. З інших питань слід звертатися в поліцію свого регіону. Список номерів телефоном можна подивитися тут.
Відзначити, з початку війни Росії проти України російські війська втратили близько 18 600 чоловік.
Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!