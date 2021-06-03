Філатова обрали до президії першого Конгресу місцевих та регіональних влад
Мера Дніпра Бориса Філатова обрали заступником голови Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад. Відтепер він входить до складу президії Конгресу при президенті України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Конгресу місцевих і регіональних влад.
Другим заступником голови Палати місцевих рад став очільник Житомира Сергій Сухомлин.
Засідання Конгресу зібрало близько 250 делегатів - як наживо, так і відеозв’язком. Це представники центральної влади та місцевого самоврядування.
Нагадаємо, сьогодні, 3 червня розпочав роботу новостворений Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України із засідання Палати місцевих влад, яке проходить у Хмельницькому. Участь у засіданні беруть президент, міністри та представники місцевої влади зі всієї України.