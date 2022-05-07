Уряд виділив додаткові кошти на військову техніку для ЗСУ
Кабінет міністрів додатково спрямував 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Рішення ухвалено 7 травня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Рішення ухвалено за ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
У прес-службі нагадали що, уряду дозволено спрямувати на оборону залишки коштів зі спеціального фонду держбюджету від внесків на регулювання суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, утворені станом на 1 січня 2022 року та не використані до 1 квітня 2022 року.
Наприкінці квітня Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.
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