Карантин в Україні: коли запустять автобусне та залізничне сполучення між містами

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В МІУ транспорт розраховують запустити менш ніж через тиждень, але про повноцінне відновлення мови поки не йде

В Україні 11 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, але роботи громадського транспорту в країні, він торкнувся лише частково. На питання, коли буде повністю відновлена робота транспорту, намагається дати відповідь українська влада. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Коли відновлять сполучення між містами?

Днями глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що повноцінно поновити роботу транспорту між містами можна буде тільки на третьому етапі ослаблення карантину, тобто не раніше червня. Втім, точних дат ще немає.

"Метро та міжміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню цієї хвороби та епідемії в цілому, роблять неможливою локалізацію засобами адаптивного карантину. Тому не на другому, а лише на третьому етапі, ми зможемо дозволити собі вводити відновлення роботи приміського транспорту, міжміського транспорту, далі - метро", - сказав прем'єр-міністр у Верховній раді.

При цьому в Міністерстві інфраструктури розраховують відновити роботу транспорту вже на другому етапі ослаблення карантину - 22 травня. Втім, в МІУ спочатку не уточнили, про який саме транспорт йде мова. На сайті відомства було зазначено, що у даному обговоренні брали участь міжнародні пасажирські автомобільні перевізники з Волинської, Львівської, Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької областей, а також міста Київ. Також зазначалося, що роботу транспорту можуть відновити за умови обов'язкового дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Вже через 2 дні міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення. При цьому в плані немає точних дат, оскільки він повинен бути узгоджений з Міністерством охорони здоров'я.

На першому етапі, який імовірно повинен початися 22 травня, планується:

відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (в межах одного району),

внутрішньообласні маршрути,

50% приміських поїздів, возити людей на роботу в години "пік",

потяги "Інтерсіті +" далекого прямування, нічний експрес,

внутрішнє сполучення

Залізничне сполучення

"Укрзалізниця" 12 травня представила свій план відновлення приміського сполучення, який планується у два етапи.

Так, на першому етапі планується запуск 745 приміських поїздів для підвезення громадян до місць роботи в години "пік". На другому етапі запустять ще 571 поїзд і таким чином повністю відновлять приміський рух.

"Зараз фахівці компанії проводять технічний огляд устаткування і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, які здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту", - повідомили раніше в УЗ.

Авіасполучення

Запуск регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати українців. Ситуація може відрізнятися по регіонах, в залежності від епідеміологічної ситуації та від того, як будуть інші країни відкриватися для громадян України.

Голова МІУ Владислав Криклій повідомив, що європейські країни починають відкривати кордони з кінця травня, а відкриття авіаперевезень з української сторони буде дзеркальним.

"Точної дати запуску регулярних авіаперевезень в міністерстві ще немає, переговори з міжнародними партнерами веде міністерство закордонних справ", - говорить Криклій.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення авіасполучення залежить від динаміки пандемії.

"Ми не впливаємо на те, яке рішення приймуть інші країни. Але будемо готові діяти оперативно відповідно з їх рішеннями та враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні та за кордоном. Думаю, туристичний сезон влітку відбудеться. Але він точно не буде таким, як у попередні роки. Він гарантовано буде обумовлений рядом протиепідемічних заходів", - заявив він.

Коли будуть узгоджені дати

За словами Криклія, Міністерство інфраструктури планує погодити з Міністерством охорони здоров'я дати етапів відновлення роботи транспорту до кінця тижня, тобто до 17 травня. Ще обговорюється питання запровадження належних протиепідемічних санітарних норм, щоб не допустити нового спалаху коронавірусу.

Автор: Майксим Зайченко