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Невідомі замінували Чорнобильську АЕС: поліція шукає вибухівку

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Київ, Середа 28 липня 2021 14:46
Невідомі замінували Чорнобильську АЕС: поліція шукає вибухівку Фото: невідомі замінували Чорнобильську АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС) замінували невідомі. Правоохоронці шукають на території підприємства вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного спеціалізованого підприємства"Чорнобильська атомна електростанція".

"28 липня на електронну пошту ДСП "Чорнобильська АЕС" від невідомої особи знову надійшло повідомлення про те, що на території промислового майданчика станції закладено вибуховий предмет", - йдеться в повідомленні.

На АЕС оголошено режим аварійної готовності, виконані заходи щодо захисту персоналу станції та заходи щодо запобігання терористичній загрозі.

Після надходження повідомлення про мінування АЕС створено оперативний штаб, до якого увійшли представники СБУ, Нацполіції, ДСНС.

На думку члена Громадської ради при Держагентстві України з питань управління Зоною відчуження Ярослава Ємельяненка, повідомлення про мінування АЕС відправили сталкери.

"Зазвичай таким чином розважаються "сталкери", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, мінування АЕС могло відбутися через останні зміни законодавства про криміналізацію статті за нелегальне проникнення в зону Відчуження.

Нагадавши, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року і стала найбільшою атомною катастрофою сучасності.

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