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В Україні запустили пілотний проект щодо цифровізації митниці

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Проект зменшить кількість безпідставних затримок в оглядах та зменшить корупційну складову, - Кабмін

Кабінет Міністрів України запустив пілотний проект для цифровізації направлення процесу доручень щодо проведення митних оглядів товарів та транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр урядового порталу.

Зазначається, що Кабмін створив низку територіальних підрозділів Державної митної служби та запровадив пілотний проект для цифровізації направлення процесу доручень щодо проведення митних оглядів.

"Відтепер це буде робитись в електронному вигляді, що зменшить кількість безпідставних затримок в оглядах, зменшить корупційну складову та зайві витрати для бізнесу. Усе можна буде відстежити в режимі онлайн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін скоротив кількість митниць. Зазначається, що ці зміни покладуть початок боротьби з "феодалізмом", коли кожна митниця являє собою "окреме князівство", а також дозволять заощадити на адміністративних витратах.

Як повідомляє РБК-Україна, Кабімін схвалив створення територіальних органів Державної митної служби. Постановою передбачається створити митниці Держмитслужби та реорганізувати митниці Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до нових митниць Держмитслужби.

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