В Україні запустили онлайн-калькулятор митної вартості автомобілів

Калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні автомобілів запущений в тестовому режимі. Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Нефьодов, сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей.

"Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок", - написав він.

Калькулятор працює за адресою https://calc.customs.gov.ua/?fbclid=IwAR2y_ozmFCmmsJN_nrwblRYjOMc7D0E08WEXiXisX_fIcVWDvI-HcM5k3y8

Голова митниці навів приклад розрахунку вартості автомобілів.

"Скажімо, Форд Фокус 2.0 2012 р. випуску в 2013 коштував одні гроші, а зараз - зовсім інші. Машина по параметрах не змінилась, але брати цифри за 2013-й і застосовувати на 4.11.2019 не можна. Тому беремо оформлення за відносно недавній проміжок часу, за який знецінення не таке суттєве", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, закон про пільгове розмитнення автомобілів був прийнятий в 2018 році. За даними ДФС, за пільговий період розмитнення авто з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року оформлено понад 218 тис. транспортних засобів.

Після цього, з 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період по застосуванню 50%-ї ставки акцизного податку для розмитнення автомобілів, до 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів.

Нагадаємо, в державний бюджет України в січні-серпні 2019 року надійшло 7 108,8 млн грн за розмитнення транспортних засобів, ввезених на митну територію України та поміщених у митний режим транзиту або тимчасового ввезення ("євроблях"). Крім того, в грудні 2018 року надходження від розмитнення "євроблях" склали 861,5 млн грн.