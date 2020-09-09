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В Україні запустили чат-бот для кримчан

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні представили чат-бот для кримчан CrimeaIsUAbot в Telegram. З його допомогою громадяни зможуть отримати відповіді на типові питання щодо оформлення документів та порядку перетину контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Чат-бот дозволить цілодобово отримувати миттєву консультацію по оформленню українського паспорта, свідоцтва про народження і смерті на окупованій території. При цьому будуть надаватися зразки документів для заповнення та можливість записати в чергу на подачу.

"Чат-бот буде розміщено на сайтах профільних державних органів і громадських організацій. Перелік актуальних питань, на які можна буде отримати відповіді, доповнюватися", - додали в ОП.

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Зараз вже працює електронна чергу для подачі документів на отримання біометричного паспорта або ID-картки громадянина України та укладання декларації з сімейним лікарем.

Перейти до чат роботу можна за адресою - t.me/CrimeaIsUaBot.

Нагадаємо, в лютому на КПВВ "Чонгар" відкрили центр адміністративних послуг для кримчан.

Також повідомлялося, що до кінця року в сервісній зоні КПВВ "Чонгар" планують запустити хаб.

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