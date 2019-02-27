В Україні запускають другий етап медичної реформи

Другий етап запустять в рамках пілотного проекту в Полтавській області

Кабинет министров Украины одобрил запуск второго этапа медицинской реформы в виде пилотного проекта в Полтавской области. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство приняло решение о запуске пилотного проекта в Полтавской области с 1 апреля по 31 декабря. В рамках эксперимента договора о медобслуживании будут заключаться в электронной форме. Также Национальная служба здоровья будет оплачивать медицинские услуги амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе и на дневном стационаре). Ставка будет рассчитана отдельно для каждой больницы.

Базовый размер ставки за оказание медицинской помощи составит 1623 гривны. Также в зависимости от тяжести случаев и задействованных в лечении ресурсов будут применяться коэффициенты.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство определилось с датой запуска электронного рецепта в Украине. Предполагается, что электронный рецепт заработает с апреля 2019 года.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмин принял Стратегию развития медицинского образования.