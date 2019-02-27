Кабмін прийняв Стратегію розвитку медичної освіти

Ілюстративне фото (УНІАН)

Стратегія спрямована на поліпшення якості надання медичних послуг в Україні

Кабінет міністрів України на засіданні 27 лютого прийняв Стратегію розвитку медичної освіти на 10 років. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, прийнята стратегія являє собою покрокову інструкцію на 10 років щодо корінних змін медичної освіти. Головною метою стратегії є зростання конкурентоспроможності вищої медичної освіти та якості надання медичних послуг. Основним завданням стратегії є реформа таких напрямків:

підвищення якості вищої медичної освіти;

якісна зміна післядипломної освіти;

ефективне фінансування і управління медичних університетів;

зміна академічної культури;

розвиток наукових досліджень.

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що раніше для розвитку медичної освіти вже підвищили поріг для вступу, запровадили Єдиний державний кваліфікаційний іспит. Крім того, на 15 березня заплановано міжнародне моніторингове дослідження якості вищої медичної освіти в Україні.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше уряд визначився з датою запуску електронного рецепта в рамках програми "Доступні ліки". Зокрема, електронний рецепт почне працювати з 1 квітня.