Уряд визначився з датою запуску електронного рецепта

Ілюстративне фото (УНІАН)

Електронний рецепт запрацює з квітня 2019 року

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перехід урядової програми "Доступні ліки" в адміністрування Національної служби здоров’я України з квітня 2019 року. Відповідні документи від 27 лютого є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, у березні Національна служба здоров’я розпочне підписувати договори з аптеками по всій країні, а з квітня 2019 року запрацює електронний рецепт і НСЗУ почне оплати аптекам за програмою.

Отже з квітня ліки за програмою "Доступні ліки" можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. До цього часу в аптеках-учасницях програми буде встановлене спеціальне програмне забезпечення і вони підпишуть договори з Національною службою здоров’я.

Перехід програми "Доступні ліки" до НСЗУ дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.

"Наприклад, якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд з домом, а у сусідньому селі чи місті, тепер отримати ліки за рецептом ви можете в зручній для вас аптеці. Не обов’язково отримувати ліки в аптеці, що знаходиться поряд з вашим лікарем", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Фото: постанова Кабміну



Нагадаємо, у лютому 2019 року більшість українців вже підписали контракт з сімейним лікарем в рамках медичної реформи. Три чверті (75%) респондентів, опитаних КМІС, відповіли "так" на запитання "Ви чи хто-небудь у Вашій сім'ї підписав контракт із Вашим сімейним лікарем?" (з них 10,6% відповіли, що зробили це в 2019 році, 64,5% - у 2018 році).

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 682 грн.