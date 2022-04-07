В Україні запускають систему оповіщення, де повідомлення будуть виводитись на екран телефону

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Зазначається, що абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.

"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомлення відразу буде виводитися на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана. Також буде одночасний гучний попереджувальний звуковий сигнал.

Раніше ми повідомляли, що окупанти від імені СБУ розсилають під виглядом інструкції небезпечний вірус.

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