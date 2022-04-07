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В Україні запускають систему оповіщення, де повідомлення будуть виводитись на екран телефону

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Четвер 07 квітня 2022 15:27
В Україні запускають систему оповіщення, де повідомлення будуть виводитись на екран телефону В Україні запустять систему оповіщення за технологією Cell broadcast (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зокрема, повідомлення відразу буде виводитися на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана. Також буде одночасний гучний попереджувальний звуковий сигнал.

"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.

В Україні запускають систему оповіщення, де повідомлення будуть виводитись на екран телефонуВ Україні запускають нову систему оповіщення (t.me/dsns_telegram)

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