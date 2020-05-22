В Україні запускають платформу для координації дій по звільненню політв'язнів

Фото: табличка на будинку Міністерства закордонних справ України (РБК-Україна)

Учасниками платформи стануть представників органів державної влади

Міністерство закордонних справ України запускає платформу для координації міжнародних дій по звільненню Російською Федерацією українських політв'язнів. При цьому зазначається, що учасниками платформи стануть представників органів державної влади.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Наголошується, відомство бачить своїм завданням надання "нового імпульсу" міжнародним зусиллям, спрямованим на звільнення незаконно утримуваних РФ за політичними мотивами громадян України.

"Проблематика політв'язнів є і залишається серед пріоритетних питань порядку денного в нашому діалозі з іноземними партнерами, а міжнародний тиск на РФ з метою їх якнайшвидшого звільнення - посилюватися", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що платформа не буде замінювати діяльність інших органів держвлади. Вона буде існувати як майданчик для обговорення і узгодження дій для посилення міжнародного тиску на РФ.

"Ми бачимо її учасниками представників органів державної влади, до компетенції яких входить діяльність з надання допомоги, захисту прав і звільнення незаконно утримуваних громадян України; неурядових правозахисних організацій та об'єднань родичів політв'язнів; Меджлісу кримськотатарського народу. Важливим елементом стане подальше залучення до спільної роботи колишніх бранців Кремля", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Службі безпеки України повідомили, що в полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців.

Зазначимо, що останній обмін полоненими відбувся 16 квітня між Україною та проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР". З російського полону повернулися 20 громадян України. Звільнені з полону українці повинні були пройти обов'язкову 14-денну обсервацію.

Автор: Валерія Мрачковська