В Україні заборонили діяльність чергової проросійської партії

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність ще однієї проросійської партії. Йдеться про політичну партію "Русь Єдина".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на восьмий апеляційний адміністративний суд у Facebook.
"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/24270/21 про заборону політичної партії "Русь Єдина" .... Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Русь Єдина", - йдеться в повідомленні.
Згідно з рішенням суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передані у власність держави.
Нагадаємо, вчора Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Прогресивної соціалістичної партії" Наталії Вітренко. Ця партія також займала проросійську позицію.
Варто зазначити, що за ініціативою Служби безпеки України суд на 23 червня в Україні було заборонено діяльність 12 проросійських партій.