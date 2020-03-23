В Україні закривають усі аеропорти, крім "Борисполя"

Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасове призупинення роботи усіх аеропортів країни, крім аеропорту "Бориспіль", який прийматиме евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій Facebook.

Також, за його словами, з 24 березня буде заборонений виліт пасажирів з метою туризму.

"З завтрашнього дня в Україні буде працювати тільки Міжнародний аеропорт "Бориспіль". З 12.00 24 березня також буде заборонено виліт пасажирів в авиапутешествиях з метою туризму. Вибачте за незручності, але це вимушений захід для запобігання поширення корнавируса. Безпека людей - понад усе", - написав Криклій.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні на засіданні уряду Кабмін оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях у зв'язку з коронавірусом. Надзвичайну ситуацію оголосили в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Також повідомлялося, що останній чартерний рейс для евакуації українців з Ізраїлю запланований на 26 березня. Виліт відбудеться в 7:10 ранку 26 березня з аеропорту Тель-Авіва.