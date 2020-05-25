В Україні зафіксовано різкий спад захворюваності коронавірусом

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 21 тисячу
В Україні на 25 травня зафіксовано вже понад 21 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу заразились 259 людей.
Такі дані наводить карта РНБО.
Крім того, за минулу добу померли від інфекціїї ще 6 людей, а загальна кількість жертв становить 623 людей. Одужавших (126) за минулу добу в десятки разів більше, ніж загиблих.
Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Загалом випадки підтверджено:
Нагадаємо, українське Міністерство закордонних справ уточнило, скільки заражених COVID-19 українців за кордоном.
Зазначимо, метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття у зв'язку із карантином через поширення коронавірусу.
Втім, Київська міська держадміністрація раніше наголошувала, що у разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.
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Автор: Анастасия Рокитна