В Україні зафіксовано різкий спад захворюваності коронавірусом

Фото: людина в масці біля метро в Києві (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 21 тисячу

В Україні на 25 травня зафіксовано вже понад 21 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу заразились 259 людей.

Такі дані наводить карта РНБО.

Крім того, за минулу добу померли від інфекціїї ще 6 людей, а загальна кількість жертв становить 623 людей. Одужавших (126) за минулу добу в десятки разів більше, ніж загиблих.

Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.



Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 892 (472 одужали);

Волинська обл. - 783 (182 одужали);

Дніпропетровська обл. - 875 (191 одужав);

Донецька обл. - 148 (61 одужали);

Житомирська обл. - 641 (284 одужали);

Закарпатська обл. - 1082 (280 одужали);

Запорізька обл. - 415 (226 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1281 (637 одужали);

м. Київ - 2652 (360 одужали);

Київська обл. - 1437 (300 одужали);

Кіровоградська обл. - 478 (358 одужали);

Луганська обл. - 43 (34 одужали);

Львівська обл. - 1360 (287 одужали);

Миколаївська обл. - 281 (117 одужали);

Одеська обл. - 832 (138 одужали);

Полтавська обл. - 266 (236 одужали);

Рівненська обл. - 1434 (587 одужав);

Сумська обл. - 166 (112 одужали);

Тернопільська обл. - 1121 (791 одужав);

Харківська обл. - 912 (208 одужали);

Херсонська обл. - 177 (146 одужали);

Хмельницька обл. - 364 (100 одужали);

Черкаська обл. - 391 (276 одужали);

Чернівецька обл. - 3083 (804 одужали);

Чернігівська обл. - 131 (47 одужали).

Нагадаємо, українське Міністерство закордонних справ уточнило, скільки заражених COVID-19 українців за кордоном.

Зазначимо, метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття у зв'язку із карантином через поширення коронавірусу.

Втім, Київська міська держадміністрація раніше наголошувала, що у разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.

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Автор: Анастасия Рокитна