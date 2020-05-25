МЗС уточнив, скільки заражених COVID-19 українців за кордоном

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одужали за кордоном вже 73 українця

За кордоном від COVID-19 одужали вже 73 українця, а 147 громадян України проходять лікування. Всього в рамках системи "Захист" до закордонних дипломатичних установ звернулися 18 938 громадян України.

Про йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

Зокрема, 147 громадян України проходять лікування в: Австрія - 3, Білорусь - 3, Ірландія - 1, Італія - 121, Мальта - 1, Молдова - 1, РФ - 3, США - 2, Таїланд - 1, Уругвай - 1, ФРН - 1, Чехія - 7, Швеція - 2.

Ще 73 громадянина України одужали в наступних країнах: Австрія - 3, Бельгія - 1, Великобританія - 1, Греція - 22, Домініканська Республіка - 4, Єгипет - 1, Іспанія - 5, Італія - 2, Молдова - 1, Нігерія - 3 Нідерланди - 1, ОАЕ - 2, Польща - 6, Португалія - 2, Сейшельські острови - 1, Сербія - 1, Таїланд - 1, Уругвай - 1, ФРН - 5, Швеція - 1, Швейцарія - 1, Японія - 4.

Нагадаємо, кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Європі перевищило 2 мільйони, а померли понад 170 тисяч людей.

Зазначимо, голова українського МОЗ Максим Степанов дозволив Києву перейти до ослаблення карантинних обмежень, хоча за день до цього був проти.

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Автор: Анастасия Рокитна