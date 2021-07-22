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В Україні зафіксували новий рекорд COVID-щеплень за добу

Автор: РБК-Україна

В Україні зафіксували новий рекорд щеплень за добу. Вакцину 21 липня отримали 120 090 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Так, першою дозою вакциновані 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб. Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

Нагадаємо, в Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna в центрі вакцинації.

Раніше повідомлялося, що в Україні виявили за минулу добу 726 нових випадків коронавірусу.

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