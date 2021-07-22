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Ріст випадків: в Україні 726 нових заражень коронавірусом

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Київ, Четвер 22 липня 2021 08:18
Ріст випадків: в Україні 726 нових заражень коронавірусом Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили за минулу добу 726 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За вчора госпіталізували 402 особи, помер 21 пацієнт, а одужала 501 особа. За добу протестували методом ПЛР - 20 724 особи, методом ІФА - 7 749 осіб, експрес-тестами - 14 794 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 246 656 осіб; одужали - 2 183 003 особи; летальних випадків - 52 790.

Раніше повідомлялось про 655 нових заражень коронавірусом.

Нагадаємо, в Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna в центрі вакцинації.

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