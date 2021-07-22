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В Украине зафиксировали новый рекорд COVID-прививок за сутки

Автор: РБК-Украина

В Украине зафиксировали новый рекорд прививок за сутки. Вакцину 21 июля получили 120 090 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Так, первой дозой вакцинированы 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 людей.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек. Всего проведено 4 399 756 прививок.

Напомним, в Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna в центре вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Украине обнаружили за минувшие сутки 726 новых случаев коронавируса.

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