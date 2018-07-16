В Україні підтвердили четвертий випадок захворювання на дифтерію

У Чернігівській області на дифтерію захворів 11-річний хлопчик

Підтвердили четвертий випадок з діагнозом "дифтерія" в Україні. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Повідомляється, що у Чернігівській області на дифтерію захворів 11-річний хлопчик.

Так, його госпіталізували до Ніжинської районної лікарні 13 липня і ввечері того ж дня перевезли до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.

"Йому ввели протидифтерійну сироватку, проте хлопчик і надалі залишається в реанімаційному відділенні. Важкість стану зумовлена ускладненнями з боку серцево-судинної системи та проблемами зі згортанням крові", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 14 липня лікарі обстежили 18 осіб, серед них у 4-х членів родини хлопчика (матері, батька, сестри і брата) виявили клінічні ознаки дифтерії, дослідження тривають.

"Двоє дітей і мати госпіталізовані до Ніжинської центральної районної лікарні, їх стан стабільний, дітям введена протидифтерійна сироватка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 липня в Україні втретє зафіксували захворювання на дифтерію.