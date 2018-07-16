В Украине подтвердили четвертый случай заболевания дифтерией

В Черниговской области дифтерией заболел 11-летний мальчик

Подтвердили четвертый случай с диагнозом "дифтерия" в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Черниговской области дифтерией заболел 11-летний мальчик.

Так, его госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы.

"Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик по-прежнему остается в реанимационном отделении. Тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертыванием крови", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 14 июля врачи всего обследовали 18 человек, среди них у 4-х членов семьи мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружели клинические признаки дифтерии, исследования продолжаются.

"Двое детей и мать госпитализированы в Нежинскую центральную районную больницу, их состояние стабильное, детям введена противодифтерийная сыворотка", - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июля в Украине в третий раз зафиксировали заболевания дифтерией.