В Україні втретє зафіксували захворювання на дифтерію
На дифтерію захворів 15-річний хлопець у Київській області
Новий випадок захворювання на дифтерію зафіксовано в Україні. Загалом це вже третій підтверджений діагноз, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Повідомляється, що у Київській області на дифтерію захворів підліток 15 років.
"Діагноз підтверджений лабораторно. Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м. Боярка", - повідомили в МОЗ.
Також у міністерстві нагадали, що у випадку виявлення захворювання на дифтерію потерпілому необхідно ввести антитоксичну протидифтерійну сироватку (ПДС). Препарат має нейтралізувати дію дифтерійного токсину.
"В Україні достатня кількість вакцин та протидифтерійних сироваток", - підкреслили в МОЗ.
Нагадаємо, МОЗ оновило Національний календар профілактичних щеплень відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародної практики.