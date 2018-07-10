В Україні втретє зафіксували захворювання на дифтерію

На дифтерію захворів 15-річний хлопець у Київській області

Новий випадок захворювання на дифтерію зафіксовано в Україні. Загалом це вже третій підтверджений діагноз, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Повідомляється, що у Київській області на дифтерію захворів підліток 15 років.

"Діагноз підтверджений лабораторно. Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз вона перебуває в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні м. Боярка", - повідомили в МОЗ.

Також у міністерстві нагадали, що у випадку виявлення захворювання на дифтерію потерпілому необхідно ввести антитоксичну протидифтерійну сироватку (ПДС). Препарат має нейтралізувати дію дифтерійного токсину.

"В Україні достатня кількість вакцин та протидифтерійних сироваток", - підкреслили в МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ оновило Національний календар профілактичних щеплень відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародної практики.